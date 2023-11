Unbekannter schlug 27-Jährigen in Schärding bewusstlos: Polizei bittet um Hinweise

Im Bereich des Oberen Stadtplatzes 37 in Schärding stahl der Unbekannte dem 27-Jährigen am Samstag gegen 17:45 Uhr seine Brieftasche sowie seinen Schlüsselbund. Außerdem schlug ihm der Täter einen Gegenstand gegen den Kopf, wodurch der 27-Jährige kurz das Bewusstsein verlor. Er erlitt Verletzungen und begab sich selbstständig ins Krankenhaus, ehe er den Raub nach seiner Entlassung am Dienstag persönlich zur Anzeige brachte.

Die Polizeiinspektion Schärding sucht nach Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Oberen Stadtplatzes oder in der Denisgasse befunden haben und verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 059133/4270 oder per Mail an pi-o-schaerding@polizei.gv.at zu melden.

