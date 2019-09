Unbekannter lockerte Radmuttern bei elf Fahrzeugen: Hinweise erbeten

In fünf Fällen waren die Tatzeiten tagsüber an unterschiedlichen Wochentagen. In den anderen Fällen ereigneten sich die Zugriffe über Nacht, wobei die nächtlichen Fälle an Wochenenden (Freitags, Samstags und auch Sonntags) waren. Die letzten beiden Fälle passierten am 21. August und in der Nacht zum 25. August im Stadtgebiet von Mattighofen.

Im ersten Fall wurden im Ortsteil Hofau zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr die Radmuttern am Parkplatz unmittelbar an der vielbefahrenen Siedlungsstraße vor einem Mehrparteienwohnhaus gelockert.

Im zweiten Fall war der Pkw über Nacht im Garten hinter einem Privathaus abgestellt. Beide Male bemerkten die Lenker die Manipulation erst während der Fahrt. Durch ihr sofortiges Handeln konnten Unfälle vermieden werden.

Die wenigen Zeugenhinweise wurden bewertet und überprüft, führten aber bislang zu keinem Tatverdacht. Fahrzeugbesitzer sollen aufmerksam bleiben und bei verdächtigen Geräuschen während der Fahrt sofort die Reifen kontrollieren!

Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mattighofen unter der Telefonnummer 059133 4207.