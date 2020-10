Unbekannter entsorgte Diesel oder Heizöl: Umweltalarm in Schärding

Ein unbekannter Täter hat im Abwasserschacht einer Wohnanlage Diesel oder Heizöl entsorgt. Über ein kleines Gerinne gelangte der Treib- bzw. Brennstoff zuerst in die Pram und nach weiteren 150 Metern in den Inn. Passanten bemerkten im Mündungsbereich einen Ölfilm und starken Ölgeruch und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr errichtete in der Folge umgehend zwei Ölsperren.

Der Polizei gelang es, die Quelle der Verschmutzung rasch bis in die Wohnanlage zurückzuverfolgen. Welche Menge Diesel oder Heizöl entsorgt wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

