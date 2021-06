Unbekannte verwüsteten Juweliergeschäft

Die Unbekannten waren in der Nacht auf Samstag durch eine Hintertür zuerst in die Werkstatt des Geschäfts gekommen. Dort zwängten sie eine Scherengittertür auf und gelangt in den Verkaufsraum. Sowohl in der Werkstatt wie auch im Geschäftsraum beschädigten sie die Einrichtung und gingen dabei mit roher Gewalt vor. Die Spuren versuchten die Täter mit einem Reinigungsmittel zu verwischen.

Nach der Tat flüchteten sie mit Goldschmuck, Uhren und Bargeld in unbekannte Richtung. Ein im Obergeschoß schlafendes Ehepaar bekam von der Tat nichts mit. Der Mann bemerkte in den Einbruch erst in der Früh und informierte den 61-jährigen Juwelier. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Zu den Tätern gab es keine Hinweise.