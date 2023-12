Entscheidung fix: Umstrittenes Wohnprojekt in Schärding wird nicht umgesetzt

Wie berichtet, gab es in den vergangenen Wochen und Monaten in Schärding zahlreiche Debatten um ein Wohnprojekt in der Passauer Straße. Die Griesmaier Immobilien GmbH aus Dorf an der Pram plante den Bau einer modernen, viergeschossigen Wohnanlage mit 19 Eigentumswohnungen. Diese Pläne stießen aber auf heftigen Widerstand bei Anrainer und Nachbarn. Unter anderem wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, bei der sich mehr als 400 Schärdinger gegen das Projekt ausgesprochen haben. Aufgrund der kontroversiellen Diskussionen entschied sich Bürgermeister Günter Streicher dazu, die Bauverhandlung zu vertagen und den Falll an den Ortsbildbeirat des Landes weiterzuleiten.

"Nicht ideal"

Nach einer Sitzung im November mit allen Beteiligten, empfahl das Gremium nun, den Bau nicht umzusetzen. Dieser Empfehlung folgte auch Grundeigentümer und Geschäftsführer der Immobilienfirma, Werner Griesmaier: Er zog die Pläne für die Wohnanlage zurück. Bürgermeister Streicher sieht sich im OÖN-Gespräch heute Abend "bestätigt" in seiner Entscheidung, die Verhandlung zu vertagen und den Ortsbildbeirat einzuschalten. "Ich denke, es war die richtige Entscheidung, Fachleute mit dem Thema zu beauftragen. Sie haben nun den Weg vorgegeben", sagt Streicher. "Die Grundidee des Projekts gefällt mir nach wie vor. Nur ist es direkt an der Stadtmauer und dem Seilergraben einfach nicht ideal."

Ähnlich sahen es auch die Anrainer und Nachbarn. Diese befürchteten wie berichtet eine massive Beeinträchtigung der historischen Kernzone und eine Beeinträchtigung in ihrer Lebensqualität. Griesmaier versuchte daraufhin, die Bedenken aus der Welt zu schaffen bzw. zu relativieren. "Mit unserem Vorhaben besteht die Möglichkeit, ein modernes Wohnbauprojekt ohne zusätzlichen Flächenverbrauch zu errichten ", sagte Griesmaier Anfang November. Zu diesem wird es aber eben nun nicht kommen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer