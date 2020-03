Umstritten: Rieder Bauernmarkt am Freitag findet statt

Seit mehr als 30 Jahren ist der Rieder Bauernmarkt an jedem Freitag ein Fixpunkt für viele Kunden, die auf regional produzierte Lebensmittel von heimischen Landwirten Wert legen. Um 12 Uhr öffnet die Bauernmarkthalle, bis zu 1000 Besucher kommen.

Die OÖN wurden in den vergangenen beiden Tagen von mehreren Personen kontaktiert. Tenor: Unverständnis dafür, dass der Bauernmarkt auch am Freitag, 20. März, öffnet. Rechtlich gesehen ist das Öffnen erlaubt, rechtlich fallen solche Märkte unter die Grundversorgung. „

Warum wird der Bauernmarkt geöffnet? Viele Personen, die zur Risikogruppe gehören, kaufen dort ein“, schreibt ein Innviertler an die OÖN. Weitere OÖN-Leser zeigen wenig Verständnis für die Entscheidung. „Entweder wir setzen alle Maßnahmen zum Wohle unserer Großeltern oder wir lassen es. Wer erlaubt so etwas“, schreibt ein Mann aus dem Bezirk Ried.

Auf der Homepage des Bauernmarktes heißt es, dass man die Bedingungen angepasst habe. „Das Wirtshaus am Bauernmarkt bleibt geschlossen. Die Tische im Halleninnere sind weg, dafür sind die Verkaufsstände locker aufgeteilt. Wir bitten unsere Kunden auf die geforderten Vorschläge der Regierung Rücksicht zu nehmen.“

Strenge Vorschriften

Die Verantwortlichen argumentieren damit, dass man einen Versorgungsauftrag erfülle. Man werde alle strengen Vorschriften der Behörde selbstverständlich sehr genau einhalten.

Absagen in Schärding und Salzkammergut

In Schärding wurden der Wochenmarkt am Donnerstag (19. März) und Bauernmarkt am 21. März nach heftigen Protesten – vor allem in den sozialen Netzwerken – kurzfristig abgesagt. „Die Stadt Schärding hat entschieden, sowohl den Wochenmarkt, als auch den Bauernmarkt in dieser besonderen Situation nicht durchzuführen", sagte Bürgermeister Franz Angerer zur Bezirksrundschau.

Auch im Salzkammergut werden immer mehr Wochenmärkte abgesagt, die OÖN haben berichtet.