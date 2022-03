Umstieg in die Selbstständigkeit

Nach 15 Jahren am Büroschreibtisch erfüllte sie sich ihren lang gehegten Wunsch und absolvierte eine sechsmonatige Ausbildung zur Fußpflege an der Vitalakademie. Die Innviertlerin hat in ihrem Wohnhaus in Lohnsburg ein Fußpflegestudio eingerichtet.

Die relativ kurze, jedoch sehr intensive Ausbildung habe sich gut mit der Betreuung der Kinder vereinbaren lassen, so Manuela Gamsjäger, die nach Abschluss die Befähigungsprüfung bei der Wirtschaftskammer abgelegt und ihr Gewerbe angemeldet hat. Seit drei Jahren ist die Fußpflegerin mittlerweile selbstständig. Heute befinden sich bereits 200 Stammkunden in ihrer Kartei.