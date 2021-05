Umrüsten auf Digitalfunk

415 Digital-Funkgeräte wurden zuletzt an die 66 Feuerwehren des Bezirks Schärding ausgegeben, wobei ein straffer Zeitplan exakt eingehalten wurde, so das Bezirkskommando. "Der größte Teil – nämlich der Umbau und die Inbetriebnahme – steht noch bevor, aber auch da bin ich zuversichtlich", so Bezirksfeuerwehrkommandant Alfred Deschberger.

In den nächsten Wochen werden Funkfirmen mit Unterstützung durch die Hubrettungsgeräte aus Andorf, Engelhartszell und Schärding die Funkmasten auf den Feuerwehrhäusern umrüsten. Bereits seit einigen Wochen läuft die Ausbildung der Kameraden mit Handfunkgeräten, sodass nach der Umstellung der Einsatzbetrieb reibungslos funktionieren soll.