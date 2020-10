Umgehungsgewässer an Kraftwerken und Anschlüsse der Inn-Auen geplant

Die Förderzusage seitens der EU liegt vor, nun geht es bis zum Jahr 2028 entlang des Unteren Inn an Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung der Flusslandschaft beiderseits der Grenze von Braunau bis Schärding.

Das neue Projekt unter dem Titel "LIFE Riverscape Lower Inn" wird getragen durch Oberösterreich und Bayern – Fischereiverbände und Landesregierungen sowie durch den Kraftwerksbetreiber Verbund.

Kraftwerke "umgehen"

Umgesetzt werden sollen naturnahe Umgehungsgewässer an den Innkraftwerken Braunau-Simbach und Egglfing-Obernberg sowie weitere Umsetzungsschritte zur Schaffung von Gewässerlebensraum in den Bereichen der Kraftwerke Ering-Frauenstein, Egglfing-Obernberg und bei St. Florian.

Auf 40 Kilometern Länge werden zudem die Dämme der Innkraftwerke durch gezielte Pflegemaßnahmen als Lebensraum für geschützte Pflanzen- und Tierarten optimiert und langfristig erhalten, so das Vorhaben der Projektpartner bis 2028.

Weitere Maßnahmen in den ausgedämmten Auen sollen die Qualität der Auwälder wesentlich verbessern und zusätzliche Lebensräume für Insekten, Vögel und Amphibien schaffen.

Eigenes Konzept für Besucher

Um die Flusslandschaft für die Bevölkerung besser erlebbar zu machen, ohne dabei die Naturschutz- Ziele zu gefährden, werde ein grenzüberschreitendes Besucherlenkungskonzept für das Europaschutzgebiet Unterer Inn entwickelt und umgesetzt. Wesentliches Erfolgskriterium sei auch die Stärkung der Fischpopulationen. Diese benötigen für alle Entwicklungsstadien vernetzte Lebensräume, die es mit der Projektumsetzung zu schaffen gelte.

Nebengewässer anbinden

Miteinbezogen werden die Auen sowie Seiten- und Nebengewässer, die künftig wieder als Lebensräume an den sommerkalten Inn angebunden werden sollen. Das neue Projekt gilt auch als wichtiger Beitrag zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Weitere Projekte laufen

Schon jetzt sind EU-geförderte Maßnahmen in Umsetzung. „Innsieme“ widmet sich grenzüberschreitend den Themen Artenschutz und Umweltbildung am Inn. „Bachlandschaften“ sollen durch Renaturierung an vier Zuflüssen Beiträge zum Hochwasserschutz und vor allem auch zur Förderung der Arten- und Lebensraumvielfalt leisten.