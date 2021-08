Umfangreiches Impfangebot im Bezirk Braunau

BEZIRK BRAUNAU. Gut angenommen werde laut Land Oberösterreich das anmeldungsfreie Impfangebot. Aus diesem Grund wird der niederschwellige Zugang zu Corona-Schutzimpfungen weiter forciert, ein Schwerpunkt liegt in den kommenden Tagen und Wochen unter anderem auf dem Bezirk Braunau. Am 20. August wird zwischen 17 und 22 Uhr im Stadion Braunau während des Fußballspiels Braunau/Ranshofen gegen Esternberg geimpft. Am 21. August besteht im Feuerwehrhaus Pischelsdorf zwischen 14 und 18 Uhr eine Impfmöglichkeit. Die weiteren Termine: 25. August, 14 bis 20 Uhr, in der Volksschule Auerbach, 26. August, 14 bis 20 Uhr, im Gemeindeamt Tarsdorf, 27. August im Kurhaus Aspach (14 bis 20 Uhr), 2. September von 14 bis 20 Uhr in der Volksschule Handenberg und am 3. September in der Landesmusikschule Altheim (14 bis 20 Uhr).