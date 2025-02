Umfahrung Mattighofen: Baustart am 17. Februar

Zwei Infrastruktur-Großprojekte im Raum Mattighofen sollen in diesem Jahr nach jahrelanger Planung in die Tat umgesetzt werden: Die Elektrifizierung der Mattigtalbahn bis nach Braunau und der Bau des zweiten und dritten Abschnittes der Umfahrung Mattighofen (B 147). Damit Synergien genutzt werden können, wurde ein exakter Ablaufplan für die beiden Projekte entwickelt. Die erste Baumaßnahme im Umfahrungsprojekt ist eine, die die Umsetzung der Elektrifzierung mitbedenkt: Ein breites Überführungsbauwerk beim Bahnhof Schalchen-Mattighofen.

Die Bauarbeiten dafür beginnen am 17. Februar, wie das Büro von FP-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner mitteilt. Nötige Gleissperren der ÖBB im Zuge der Elektrifizierung werden für die Brücken- und Überführungsprojekte der Umfahrung genutzt, das Überführungsbauwerk selbst wird - wie der Name schon sagt - über die Bahn errichtet, es wird aber wegen der späteren Dammherstellung aber vorerst noch nicht befahrbar sein, erst Ende 2026 soll das so weit sein. „Diese für das Infrastrukturprojekt wichtigen Maßnahmen stellen den symbolischen Startschuss der Umfahrung Mattighofen-Munderfing dar“, sagt Landesrat Steinkellner. Der Bau der Bahnbrücke wird zirka acht Monate dauern und kostet rund 2,5 Millionen Euro.

Projekt gesondert ausgeschrieben

Das Projekt wurde gesondert ausgeschrieben, die Ausschreibung für den Bau der eigentlichen Straße ist im Sommer 2025 vorgesehen. Die nächsten Bauabschnitte (nach Munderfing) verlaufen vom Knoten „Munderfing Nord“, überqueren den Schwemmbach und die ÖBB-Strecke „Steindorf-Braunau“ und führen bis zum neuen Knoten „Mattighofen Süd.“ Ende ist ein Kreisverkehr auf der Höhe der Firma Lohberger und des Autohauses Gerner. „Durch die Umfahrung wird das Verkehrsaufkommen in den Ortszentren deutlich reduziert, was eine Entlastung für die Anwohnerinnen und Anwohner darstellt und die Lebensqualität erhöht. Unfallschwerpunkte, insbesondere an Eisenbahnkreuzungen, werden entschärft. Im Rahmen der Umfahrung werden drei ungesicherte Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet von Schalchen beseitigt“, sagt Steinkellner.

