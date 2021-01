"Nicht nur fruchtbarster Boden geht verloren, auch die verbleibenden Flächen müssen veränderten Wasserläufen, Erosionen und anderem standhalten oder gleich als Rückhaltebecken fungieren", so Stöckl.

In Ried/Neuhofen bewirtschaften zwei Biobauern sehr gute Ackerflächen, die durch ein Verwirklichen des Projekts Umfahrung Ried Spange 3 unwiederbringlich verlorengehen würden, so die Grünen des Bezirks mit Sprecher Lukas Oberwagner. "Wir in Ried haben eine Resolution zum Schutz der Arten und Böden verabschiedet" Den Eingriff in die Flora und Fauna durch eine Spange 3 belege ein von den Grünen des Bezirks Ried in Auftrag gegebenes Gutachten eines ausgewiesenen Experten.

Mehr Berechtigte als vermutet

Neben der Spange 3 gebe es weitere Projekte, die die Böden gefährden, so Oberwagner, der darauf verweist, dass deutlich mehr Menschen als gemeinhin vermutet bei der Landwirtschaftskammerwahl stimmberechtigt seien – weil sie zum Beispiel über entsprechende Grundstücksflächen verfügen.