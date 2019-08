Umbau in zwei Etappen: Interspar investiert 15 Millionen Euro in Braunau

In zwei Bauabschnitten wird der Interspar in Braunau ausgehöhlt und neu gestaltet. Mit einem kleineren Sortiment bleibt der Markt, ebenso wie der Großteil der Shops, während der Umbauarbeiten erhalten. "Geboten wird in dieser Zeit ein Lebensmittelsortiment, Haushalts- und Kosmetikartikel und das gesamte Spieleparadies", sagt Markus Kaser, Interspar-Österreich-Geschäftsführer. Haushaltswaren und Elektrogeräte könnten online bestellt werden, "von zu Hause aus oder mithilfe der Mitarbeiter im Markt."

Neuer Partner: Fussl

Der neue Interspar-Hypermarkt erhält ein moderneres Erscheinungsbild. Die "alten" Geschäfte, wie Pearle Optik, Klipp, etc., bleiben bestehen. Neu hinzu kommt die Fussl-Modestraße. Das Interspar-Restaurant ist während des Umbaus geschlossen und öffnet dann, gemeinsam mit dem neuen Spar-Hypermarkt, im März nächsten Jahres wieder. Das gesamte Einkaufszentrum geht dann im Herbst 2020 in Betrieb. 200 Mitarbeiter werden wieder im Einkaufszentrum tätig sein. "Da wir auf der verkleinerten Fläche nicht zeitgleich die gesamte Belegschaft beschäftigen können, haben wir in Abstimmung mit dem Betriebsrat und den Mitarbeitern Überbrückungsmöglichkeiten erarbeitet", sagt Kaser. Interspar investiert 15 Millionen Euro in den Standort.

Braunaus VP-Vizebürgermeister Florian Zagler findet lobende Worte: "Der Interspar-Markt ist in der Region verwurzelt. Die Stadtgemeinde begrüßt und unterstützt den Neubau."