Umbau des Krankenhauses online verfolgen

Der Bau des Bauteils 10 liege voll im Plan, berichtet Pressesprecher Christian Huber. Auf der Krankenhaus-Website lässt sich der Bau, der 56 Millionen Euro kostet, verfolgen. Seit März wird gearbeitet und abgerissen, Ende April beginnt der Neubau. Damit der Krankenhausbetrieb ungestört weiterlaufen kann – gerade in Zeiten wie diesen –, wurden alle Stationen und Ambulanzen in das alte Bauteil 10 verlegt. Es handelt sich hier unter anderem um die Innere Medizin 1 und 2, die Chirurgie oder auch Teile der Radiologie. Die HNO- und die Augenambulanz übersiedeln zwischenzeitlich auch in das errichtete Provisorium.

Wie berichtet, bringt die Großinvestition ins Braunauer Spital natürlich Vorteile. Es werden künftig nur noch maximal zwei Betten in den Patientenzimmern stehen. Es kommt zu 25 Prozent Energieeinsparung im Vergleich zur Bauordnung bei Neubauten. Das sei das vorgegebene Ziel des Green-Building-Programms der EU, das das Krankenhaus verfolgt. Dem Spital wurde mittels Urkunde bestätigt, dass der Neubau des Bauteils 10 diesen Programmanforderungen voll entspricht.