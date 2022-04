Um 30 Millionen Euro soll Innviertlerin entstehen

30 Millionen Euro sind für die Errichtung einer Anlage auf 8000 Quadratmetern in Moosdorf mit Wohnungen, Hotel, Gastronomie und ergänzendem Angebot vorgesehen. Voraussichtlicher Baustart für das Vorhaben im Zentrum von Moosdorf mit dem Titel „Die Innviertlerin“ ist 2023, so die Partner Hajek Riedmann Projekt GmbH, Zaltech und Gemeinde Moosdorf. Das in Moosdorf angesiedelte Unternehmen Zaltech mit mehr als 100 Mitarbeitern ist international erfolgreicher Gewürzmischungsspezialist.

In der „Innviertlerin“ sind verschiedene Nutzungen vorgesehen. Im Erdgeschoss sollen sich Gastronomiebetriebe ansiedeln und das Quartier beleben. Ein Hotel mit 60 Zimmern der Region Zugkraft verleihen, auch ein Fitnessstudio ist vorgesehen, dazu ein Lebensmittelmarkt und eine Bäckerei sowie Büro- und Ordinationsflächen und eine Tiefgarage.

24 in der „Innviertlerin“ vorgesehene Wohnungen sind für unterschiedliche Lebensstile gestaltet, so die Projektanten. Familien sollen hier zwischen Grünflächen und Spielplätzen und in unmittelbarer Nähe zu Kindergarten und Volksschule ihr Zuhause finden. Für die ältere Generation entstehe in der „Innviertlerin“ die Möglichkeit des betreuten Wohnens und für die Jüngeren werden kleine Starter-Apartments angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch Mikro-Apartments, die vor allem für Berufspendler zur Verfügung stehen und etwa den Umstieg vom Tages- zum Wochenpendler ermöglichen. „Die geplanten Wohnflächen sind genauso vielseitig wie die Menschen in Moosdorf“, sagt Bürgermeister Manfred Emersberger. Die „Innviertlerin“ verbinde künftig den Komfort des modernen Lebens und die Ruhe des ländlichen Raums. Das neue Quartier mitten im „Dorf“ soll den Ort stärken. „Das Konzept ist überzeugend. Das zeigt auch die einstimmige Zustimmung im Gemeinderat.“

Entwickelt und umgesetzt wird das Projekt von der Hajek Riedmann Projekt GmbH. „Die Achse an der B156 von Salzburg durch das Innviertel nach Braunau hat uns überzeugt. Wir sehen in dieser Region neben der einladenden Landschaft und der hohen Lebensqualität auch großes wirtschaftliches Potenzial“, so Geschäftsführer Egon Hajek.

„Die Innviertlerin entsteht auf dem Grundstück eines ehemaligen Geflügelbetriebs in Moosdorf. Der Standort in der Ortsmitte war für diese Nutzung nicht mehr zeitgemäß. Für unser Konzept hingegen genau das, was wir suchten: Ein Grundstück im Zentrum, das wir mit Leben erfüllen wollen“, so Projektleiter Gregor Ledersberger.

Und die Planungen für weitere Projekte in der Region schreiten bereits voran, so das Unternehmen. „In Eggelsberg planen wir ein weiteres Projekt mit Wohn- und Gewerbeflächen. Zudem ist eine überbetriebliche Kinderbetreuung vorgesehen. Zu diesem Projekt konnten wir schon erste positive Gespräche mit der Gemeinde Eggelsberg und den Nachbarn führen“, so Egon Hajek. Darüber hinaus stehe in Moosdorf der Baustart für hochwertige Reihenhäuser im Ortsteil Habersdorf unmittelbar bevor.