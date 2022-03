Ukraine-Flüchtlinge: "Zahlen von 2015/16 könnten überstiegen werden"

Sie fliehen vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine und suchen Schutz und Frieden in Oberösterreich: Rund 1300 Ukraine-Flüchtlinge waren mit Stand Dienstag allein in den Notschlafstellen im Land untergebracht, davon rund 200 in den drei Innviertler Notschlafstellen in Braunau, Ried und Engelhartszell. Nicht dazugezählt sind jene Flüchtlinge, die privat untergekommen sind oder mithilfe von hier lebenden Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten eine Unterkunft gefunden haben.

Die Organisation der Notschlafstellen wurde in enger Abstimmung des Landes mit dem Roten Kreuz organisiert. Eine Prognose, wie viele Flüchtlinge erwartet werden, sei schwierig, heißt es aus dem Büro von VP-Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. "Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Zahlen von 2015/16 überstiegen werden können", heißt es. Während anfänglich ein Großteil der ukrainischen Flüchtlinge angegeben hat, weiterreisen zu wollen, werde in jüngster Zeit zunehmend beobachtet, dass immer mehr auch in Oberösterreich bleiben möchten. Die größte Herausforderung bestehe aktuell darin, die ukrainischen Frauen und Kinder aus den Notschlafstellen auf feste Quartiere zu verteilen. Wer Quartiere zur Verfügung stellen kann, der soll sich unter der Telefonnummer 0732/7720 16200 melden.

In den Arbeitsmarkt integrieren

Sollten die Kriegshandlungen in der Ukraine noch weiter andauern, brauche es nach einer entsprechenden Eingewöhnung und Verarbeitung des Erlebten Möglichkeiten, die Flüchtlinge in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren, damit sich diese auch selbst erhalten können, so das Büro von Landesrat Hattmannsdorfer. Dazu werden aktuell gemeinsam mit dem AMS Deutschkursangebote und Kompetenzchecks vorbereitet.

In den Notschlafstellen kommen die Familien mit Kindern nach tagelanger Flucht erst einmal zur Ruhe, sie seien sehr erschöpft und werden vom Roten Kreuz rund um die Uhr betreut, sagt Herbert Markler, Rotkreuz-Bezirksstellenleiter in Braunau. Das Team werde von freiwilligen Dolmetschern unterstützt.

Wie kann man den Flüchtlingen und dem Roten Kreuz am besten helfen? "Warenspenden werden vom Roten Kreuz nicht angenommen, dafür fehlt uns die Logistik. Wer uns unterstützen möchte, kann dies am besten mit einer Geldspende machen", sagt Christian Dobler-Strehle, Rotkreuz-Geschäftsleiter in Ried.

Rotes Kreuz: Spenden an Raiffeisenlandesbank OÖ, Verwendungszweck "Ukraine", AT83 3400 0002 0011 3654, SWIFT: RZ00AT2L