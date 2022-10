Uganda wurde schon zur zweiten Heimat

Seit er 2017 im Zuge der Arge-Schulpartnerschaft der HTL-Braunau ein Jahr in Uganda war, lässt ihn die Liebe zu diesem afrikanischen Land nicht los: Jakob Pichler aus Feldkirchen bei Mattighofen reiste auch heuer wieder nach Uganda, wo er an aktuellen Projekten mitgearbeitet und humanitäre Hilfe geleistet hat. Eng verbunden ist der Elektrotechnik-Student mit den Menschen, er betrachtet Uganda schon als seine zweite Heimat.

Spenden aus der Heimatpfarre

Bei seiner diesjährigen Reise unterstützte er ein Aufforstungsprojekt in der Nähe der Stadt Lira und half dort in der Tischlerwerkstätte der "Brother Konrad School". Tatkräftige Unterstützung bekam er von einem Studienkollegen.

Die beiden hatten zwei Motorsensen im Gepäck, die nach dem Zusammenbau sehr gute Dienste leisteten. Bereits 8000 Setzlinge wurden 2021 gepflanzt, tausende neue wurden angeschafft – mit Spenden von österreichischen Schulen. Besonders am Herzen lag Jakob Pichler die Nothilfe. Aufgrund der Dürre fiel bei den Karamojong, einem Volk im Nordosten Ugandas, die Ernte klein aus.

Der Feldkirchner kaufte 1500 Kilo Bohnen und verschenkte in der Gegend von Lira 31 Ziegen an sehr arme Haushalte. "Ich freu mich sehr, dass Personen aus meiner Heimatpfarre durch Geldspenden diese Unterstützung möglich gemacht haben. Ich glaube, dass beides notwendig ist, einerseits die kurzfristige Hilfe in Notsituationen und andererseits die langfristige Unterstützung, wie wir sie z. B. durch Bildungsprojekte an der "Brother Konrad School" oder durch das Aufforstungsprojekt ASETU leisten", sagt Pichler. Er sammelt weiterhin für Projekte, denn für ihn steht heute schon fest: Auch 2023 reist er nach Uganda.