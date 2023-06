Überraschungen und "enge Kisten" vor dem Finale

Obwohl noch eine reguläre Runde und diverse Nachtragsspiele offen sind, stehen mit Munderfing (Bezirksliga West), Lambrechten (1. Klasse Nordwest), Gurten 1b (1. Klasse Südwest) und Aurolzmünster (2. Klasse West) bereits einige Fußballmeister aus dem Innviertel fest. Für sie geht es in den verbleibenden Spielen nur mehr darum, den Erfolg – so gut es geht – auszukosten. Für viele andere heißt es so kurz vor dem Finale: Alles ist möglich. Unter anderem für Schardenberg.