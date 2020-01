Überraschend gekündigt: STS-Managerin Elke Pflug hört auf

Mehr Informationen gibt es offiziell (noch) nicht. „Es handelt sich um eine Personalentscheidung und diese wird vertraulich behandelt“, heißt es gestern aus dem Simbacher Stadtamt auf OÖN-Anfrage. Der Vorsitzende der Gesellschafter, Bürgermeister Klaus Schmid, wolle zu dieser Causa daher vorerst nichts sagen. Mitte nächster Woche finde ein Gesellschaftertreffen statt, bei dem alles weitere geklärt werde. Erst danach wird es Stellungnahmen geben, wird angekündigt. Die beiden Bürgermeister Hannes Waidbacher und Klaus Schmid, die als Kerngesellschafter fungieren, betonten in einem Bericht in der Braunauer Warte im November noch, hinter dem STS zu stehen. Die Städte stemmen den Löwenanteil des Budgets.

Am 1. Dezember 2015 wurde das erste grenzüberschreitende Stadt- Tourismus- und Standortmarketing (STS) Braunau-Simbach gegründet. Es war das europaweit erste Projekt, das grenzüberschreitend in diesem Umfang umgesetzt wurde. Der Aufgabenschwerpunkt der damals gegründeten GmbH liegt in der Belebung und Attraktivierung der Region Braunau und Simbach. Kerngesellschafter sind die beiden Städte, weitere Gesellschafter sind die Werbegemeinschaft Simbach, Shopping in Braunau, der Tourismusverband Unterer Inn und der Tourismusverband Entdeckerviertel sowie die Messe Braunau. 19 Vertreter von Leitbetrieben aus beiden Städten bilden den geschäftspolitischen Beirat. Geschäftsführerin von Beginn an war Elke Pflug. Auch von ihr gab es bisher keine Stellungnahme.