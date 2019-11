Überragende Herbstsaison der Gurtner Kicker

"Danke der geilsten Mannschaft auf diesem Planeten", schrieb Gurtens Erfolgstrainer Peter Madritsch in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Facebook. Dazu teilte er ein Video aus dem Vereinsheim in Gurten, wo Spieler, Funktionäre und Fans gemeinsam feierten und sangen. Diese Feier hatte sich der Verein mehr als verdient.

Zuvor setzten sich die Gurtner am Freitagabend im Innviertel-Derby der Regionalliga Mitte gegen die Jungen Wikinger durch Tore von Jakob Kreuzer (29. Minute) und Tobias Schott (48. Minute) mit 2:1 durch. Den Ehrentreffer für die Jungen Wikinger erzielte Andre Zimic in der Schlussphase. Somit gehen die Gurtner mit 30 Punkten als sensationeller Tabellenzweiter in die Winterpause.

"Diese Momentaufnahme ist sehr schön. Das haben wir natürlich nach dem Spiel gegen die Jungen Wikinger gefeiert. Ich glaube schon, dass wir über die Entwicklung der vergangenen eineinhalb Jahre ein klein wenig stolz sein dürfen", sagt Trainer Madritsch im OÖN-Gespräch. Der 44-Jährige hat aber auch im Frühling viel vor mit seinem Team.

Offizieller Trainingsauftakt ist am 13. Jänner, ein kurzes Trainingslager ist im Februar in Slowenien geplant. (tst)