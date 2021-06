Übernahme durch Management bei Spezialisten für Walzenmilchpulver

Das Traditionsunternehmen Leguna Nährmittel GmbH verarbeitet am Standort in Mauerkirchen bereits seit 1927 Milch und gilt als Spezialist für die Produktion von Walzenmilchpulver für die Schokoladenindustrie. Im Zuge des geplanten altersbedingten Ausscheidens des bisherigen Geschäftsführers und Gesellschafters Adolf Dechant übernimmt jetzt ein neues Management das Unternehmen: mit dem bisherigen Key-Account-Manager für Molkereikunden in Mitteleuropa Hubert Rögl sowie den beiden Betriebsleitern Kurt Wiesbauer und Rudolf Schmidbauer. Ermöglicht wird dies durch ein Finanzierungspaket aus Kreditfinanzierung und stiller Beteiligung der Raiffeisenbank Region Altheim und Raiffeisen KMU Invest AG.

Standort und Jobs bleiben

Mit der Übernahme durch das neue Management seien der Standort und die insgesamt 16 Arbeitsplätze abgesichert. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, Leguna in die Zukunft zu führen und unsere Partner aus der Schokoladen- und Süßwarenindustrie weiterhin mit hochwertigen Produkten mit Topqualität versorgen zu können", so Hubert Rögl, der gemeinsam mit den langjährig erfahrenen Betriebsleitern Kurt Wiesbauer und Rudolf Schmidbauer weiteres Wachstum plane.

Auch Adolf Dechant sei es ein großes Anliegen gewesen, dass die Arbeitsplätze und die Fortführung des Betriebes durch diese Übernahme bestehen bleiben. Leguna Nährmittel aus Mauerkirchen hat sich auf die Herstellung von walzengetrockneten Milchpulverprodukten spezialisiert. Das qualitativ hochwertige Milchpulver wird mittels Walzentrocknung hergestellt. Als Rohstoffe für die Produktion werden verschiedenste Milchkomponenten wie Milchkonzentrate, Sahne, Butter und Milchpulver verwendet.

Mit dem speziellen Herstellungsverfahren kann Leguna die Pulvereigenschaften individuell an die Kundenanforderungen anpassen. So produziert das Unternehmen Walzenvollmilchpulver (26 Prozent), Walzensahnepulver (42 Prozent), aber auch Spezialprodukte nach Kundenwunsch, die sich insbesondere für die Schokoladen-, Süßwaren- und Eisherstellung eignen. Die Vorteile von walzengetrocknetem Milchpulver für den Einsatz in diesen Industrien seien vielfältig.

Die Finanzierung der Nachfolgelösung für das Unternehmen erfolgt durch eine Kreditfinanzierung der Raiffeisenbank Region Altheim sowie ergänzend einer stillen Beteiligung durch die Raiffeisen KMU Invest AG. "Wir haben uns für Raiffeisen entschieden, weil wir dadurch einen regionalen, finanziell starken und zuverlässigen Partner an Bord holen und gleichzeitig unabhängig in der weiteren operativen Entwicklung sein können", sagt Hubert Rögl.

Die Raiffeisen KMU Invest AG ist ein von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG finanzierter Fonds der Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe und unterstützt mit Fokus auf die langfristige Finanzierung kleine und mittlere Unternehmen bei Wachstums- oder Investitionsfinanzierungen, aber auch bei Unternehmensnachfolgen mit Eigenkapital- und Mezzaninkapitalfinanzierungen.