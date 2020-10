Überholverbot missachtet: Unfall forderte drei Verletzte

Notarzt, Rettung und Feuerwehr standen am Dienstag gegen 5:20 Uhr im Gemeindegebiet von Munderfing (Bezirk Braunau) im Einsatz: Trotz Überholverbots hatte ein 30-jähriger Autofahrer auf der B147 versucht, einen Lkw-Zug zu überholen. Dabei stieß er frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 40-Jährigen aus dem Bezirk Braunau.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 30-Jährigen seitlich gegen den Anhänger des Lastwagens geschleudert, bevor beide Pkws in einer Wiese zum Stillstand kamen. Die Pkw-Lenker sowie die 34-jährige Ehefrau des 40-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Rettung brachte sie in die Krankenhäuser nach Braunau und Salzburg. Der Lastwagenfahrer überstand den Unfall unverletzt, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Beide Pkws wurden schwer beschädigt, am Lastwagen entstand leichter Sachschaden. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Munderfing, Achenlohe und Markt Friedburg an.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Bild: Manfred Fesl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.