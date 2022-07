Überholen von Radfahrern: Mess-Aktionen zum Abstandhalten

Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion von Klimabündnis, Polizei und Gemeinde Munderfing wurden vor Ort Messungen der Seitenabstände zwischen Autos und Radfahrern bei Überholvorgängen durchgeführt. 27 Prozent der Kfz-Lenker hielten den Mindestabstand von 1,5 Metern bei Tempo 50 nicht ein.

Dies sei aber ein relativ erfreuliches Ergebnis: Eine Studie aus dem Jahr 2017 des Kuratoriums für Verkehrssicherheit hatte ergeben, dass bei rund 80 Prozent der Überholvorgänge der erforderliche Seitenabstand nicht eingehalten werde. Ausreichender Abstand aller beim Überholen sei für die Verkehrssicherheit von Radfahrern sehr wichtig, so die Partner.

In Munderfing wurden entlang der Hauptstraße in 1,5 Stunden 79 Messungen durchgeführt. Ziel der Aktion war es, mehr Bewusstsein zu schaffen. "Radfahrer haben keine Knautschzone. Überholen Sie daher mit Abstand. Sehr wichtig dabei ist: vorausschauend fahren und bei Gegenverkehr nicht überholen", so Robert Stögner von der "FahrRad Beratung OÖ", die zuletzt auch in Eggelsberg aktiv war: Gemeinsam mit der Polizei und der Gemeinde wurden in Gundertshausen insgesamt 100 Messungen durchgeführt. 28 Lenker hielten den derzeit empfohlenen Mindestabstand nicht ein.