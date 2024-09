Überflutung im Innviertel: Siedlung in Mauerkirchen evakuiert

Der Brunnbach, ein Seitenbach der Mattig, führte schließlich so viel Wasser, dass die Bewohner nicht mehr in ihren Häusern bleiben konnten.

Es war erneut eine herausfordernde Nacht für die Feuerwehr Mauerkirchen - und besonders auch für die Anrainer einer Siedlung in der Mauerkirchner Ortschaft Mitterbrunning. Die andauernden Regenfälle in der Nacht ließen die Wasserpegel der regionalen Gewässer weiter ansteigen, die Gefahr von Überflutungen stieg minütlich. Die Freiwillige Feuerwehr versorgte die Anrainer in der Gemeinde mit Sandsäcken, um ihre Häuser zu schützen. Gegen Mitternacht, nachdem die damit errichteten Barrieren mehrmals erhöht worden waren, reichte das in der Mitterbrunninger Siedlung allerdings nicht mehr aus. Der Brunnbach, ein Seitenbach der Mattig, führte schließlich so viel Wasser, dass die Bewohner nicht mehr in ihren Häusern bleiben konnten.

Etwa 20 Gebäude mussten von der Feuerwehr mit Booten evakuiert werden. Die Geretteten wurden in einer Notunterkunft im Veranstaltungszentrum versorgt, bevor viele von ihnen einstweilen bei Verwandten unterkamen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kein neuralgischer Punkt für extremes Hochwasser

Dass der Brunnbach über die Ufer tritt, kommt zwar nicht überraschend, als neuralgischer Punkt für ein derart extremes Hochwasser gilt er allerdings nicht. Grund dafür sei unter anderem, dass das Rückhaltebecken in Helpfau-Uttendorf die Wassermengen nicht mehr fassen konnte, sagt Bernhard Buchecker, Kommandant der Feuerwehr Mauerkirchen am Dienstagmorgen im Gespräch mit den OÖNachrichten: "Das Becken ist für eine große Menge ausgelegt, irgendwann hat die Kapazität bei derart viel Wasser aber einfach nicht mehr ausgereicht." Der Brunnbach war nicht mehr entsprechend entlastet, der Pegel stieg an.

Gebiet wird am Vormittag mit Drohne überflogen

Wie hoch das Wasser steht und wie es in den Häuser aussieht, das könne derzeit noch nicht gesagt werden, so Buchecker. "Wir werden das Gebiet im Laufe des Vormittags mit der Drohne überfliegen und strategische Punkte setzen. Vorher kann man noch keine konkreten Aussagen treffen." Fest steht, "wir haben die ganze Nacht über eine Lücke geschlossen, an anderer Stelle ist eine neue aufgegangen. Das Wasser sucht sich immer wieder einen Weg."

Autorin Eva Hoffmann Redakteurin Eva Hoffmann