Überfall auf Familie von Josef Fill: 3 Männer in Ried vor Gericht

Um kurz vor 9 Uhr früh werden am Donnerstag drei Männer im Alter zwischen 30 und 47 Jahren von der gegenüberliegenden Justizanstalt Ried in den Schwurgerichtssaal Ried geführt. Der Prozess gegen das Trio, das für einen brutalen Raubüberfall auf die Familie des bekannten Unternehmers und Ex-Landesrats Josef Fill am 17. Juli 2023 in Gurten verantwortlich sein soll, wird mit Spannung erwartet. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.