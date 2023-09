SANKT PETER. Die New York City Musikmarathon-Sessions im Gasthaus Berger in St. Peter gehen in die Herbstrunde. Am Dienstag, 3. Oktober, wird ein Trio um den Bassisten Markus Peitli den musikalischen Abend eröffnen, die Fortsetzung erfolgt mit zahlreichen Musikern aus der Region. Darüber hinaus gibt es noch Livemusik von Dixieland bis Rock ab 20 Uhr.

RIED. Im September haben 20 weibliche und drei männliche Absolventen erfolgreich ihre Ausbildung zur Pflegefachassistentin bzw. zum Pflegefachassistenten abgeschlossen. Das Vinzentinum Ried, eine renommierte Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, bietet diese zweijährige Ausbildung bereits seit 2018 an. Sie umfasst einen Lehrplan von 1870 Theorie- und 1060 Praktikumsstunden.

