PASSAU. Rund 10.000 Euro Schaden verursachte der Unfall einer betrunkenen Autofahrerin in Passau. Die Frau demolierte mit ihrem Auto einen Laternenmast im Stadtgebiet. Den Führerschein ist die 46-Jährige los.

ZELL AN DER PRAM. Von Samstag, 14. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, findet der Zeller Schlossadvent im weihnachtlich dekorierten Schloss statt. Mehr als 80 Aussteller werden dabei ihr Kunsthandwerk präsentieren. Der Markt hat jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt beträgt drei Euro. Eintritt für Kinder ist frei.

SANKT MARIENKIRCHEN/HAUSRUCK. In der Volksschule St. Marienkirchen am Hausruck findet am Sonntag, 1. Dezember, von 9.15 bis 16 Uhr der Weihnachtsbasar der Arbeitsgemeinschaft für Dorfkultur statt. Dabei werden Adventgestecke, Geschenke, Kunsthandwerke und kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Am Sonntag, 15. Dezember, 19 Uhr, wird in der Kirche St. Marienkirchen zu einem Weihnachtskonzert geladen.

ANDORF. Die Andorfer Chöre laden am Samstag, 14. Dezember, um 16 und 19 Uhr in die Sporthalle zur Veranstaltung "Wunder der Weihnacht – Advent in Andorf" ein. Karten gibt es in allen Filialen der Sparkasse Oberösterreich.