RIED. Der Verein "Trafos" zur "Förderung nachhaltiger Lebensstile in der Region Ried" hat im Meißl-Haus am Rieder Roßmarkt die erste "Innfair"-Messe veranstaltet – mit mehr als 70 Ausstellern. Die Rückmeldungen seien durchwegs positiv gewesen. Vielfach sei der Wunsch geäußert worden, die Messe regelmäßig durchzuführen. Das hänge vor allem an der Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Daher freue sich der Verein über weitere Mitglieder: www.nachhaltig-im-innviertel.at.

BRAUNAU/INNVIERTEL. Elf Teilnehmerinnen haben am BFI Braunau die Ausbildung zur Kindergartenhelferin abgeschlossen. In 300 Einheiten standen Pädagogik, Didaktik, Recht, Gesundheitslehre sowie Verhaltens- und Kommunikationstraining auf dem Programm. "Die Anforderungen an Kindergartenteams sind enorm gestiegen", sagt Lehrgangsleiterin Brigitte Rembart. Der nächste entsprechende Lehrgang am BFI Braunau beginnt am 9. Oktober, Infos unter Tel.: 07722/84268.