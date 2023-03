Rieder Messefrühling mit zufriedenstellender Bilanz

Da ein Häppchen Geselchtes, dort ein Stück Käse, hier ein Gläschen Zweigelt-Likör, da ein Stück Biogurke aus dem Innviertel. Und daneben Hanfgebäck, Obst (frisch und gedörrt), Bierspezialitäten, Wein, Innviertler Knödel und feine Spirituosen. Wer den kulinarischen Genuss beim Rieder Messetrio "Messefrühling" in den Vordergrund gestellt hatte, der kam auf seine Kosten. Aber auch der Andrang auf die Gesundheits-, Wellness- und Reise-Informationsstände zeigte: Diese Themenbereiche, die in einer Messeveranstaltung zusammengefasst waren, liegen im Trend.

Schon der Start in den Rieder Messefrühling am Samstag war ein erfolgreicher – der Besucherandrang zum Rieder Messetrio war groß, ebenso die Lust der Besucher auf Genuss in vielen Variationen.

Messe-Hotspot Oberösterreich

"Überall wird zum Genießen eingeladen", sagte Messepräsident Alfred Frauscher bei der Eröffnung und verwies auf die Messe 50 Plus mit dem Hinweis: "Die Messe für die beste Zeit deines Lebens." Messen seien ein zentraler Ort für "Gemeinschaft und Zusammenleben", verwies Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) auf die Rolle Rieds als Messestadt, und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) meinte: "Die Messe hier zieht, und Oberösterreich ist derzeit der Messe-Hotspot."

Die Besucher schätzten an beiden Tagen den Mix an Information, Service und Möglichkeiten zum Verkosten, auch die Kochshows, die stündlich Live-Kochkunst von Innviertler Spitzenköchen und -köchinnen geboten hatten, waren gefragt.

Regionalität wurde geschätzt

Das bestätigt auch Projektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler: "Die Reaktionen von Besuchern und Ausstellern waren sehr positiv. Mit drei Themen war das Angebot zwar breit gefächert, aber das Interesse war in allen Bereichen groß." Besonders der Kontakt zu den regionalen Produzenten sei von den Besuchern sehr geschätzt worden. "Das Interesse an den Produkten war da, wie uns auch die Aussteller zufrieden berichtet haben", sagt die Projektleiterin, die auch selbst vom Besucheransturm positiv überrascht war. "Insgesamt haben wir bei dieser Messe mehrere Aktionen gesetzt, die sehr gut angekommen sind", so die zufriedene Bilanz nach zwei Messefrühlingstagen in Ried.

