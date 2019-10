Einen spaßigen Tag abseits der Arbeit verbrachten 92 Lehrlinge aus ganz Österreich beim "z.l.ö – zukunft.lehre.österreich"-Lehrlingstag in der KTM Motohall. Woraus besteht ein Motorrad? Was macht ein Team zum Team? Welche Gefahren birgt die sogenannte "Nomophobie"? Nicht nur Technisches, auch Kognitives und Soziales lernten die Lehrlinge, die auch aus Innviertler "z.l.ö."-Mitgliedsbetrieben, wie FACC und Fischer, in die Motohall kamen.