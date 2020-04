Über tausend Gegenstände gestohlen - Mutter und Tochter angezeigt

Erstmals auf die beiden Frauen aufmerksam wurde ein Polizist am Nachmittag des 14. März 2020, obwohl er zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Dienst war. Die Frauen haben sich im Bereich eines Baumarktes in Aurolzmünster verdächtig verhalten. Er verständigte daraufhin seine Kollegen der zuständigen Polizeiinspektion Aurolzmünster, die daraufhin die Diebinnen anhalten und kontrollieren konnten. Im Kofferraum und auf der Rücksitzbank fanden die Polizisten neben originalverpackten Lebensmitteln und weiteren Gebrauchsgegenständen auch noch zwei Paar neue Schuhe, und zwei neue Akku-Bohrschrauber. Da sie keine Kaufbelege vorlegen konnten, erhärtete sich für die Beamten der Verdacht einer strafbaren Handlung. Nach anfänglichem Leugnen gestanden die beiden Frauen schließlich doch, die Waren zuvor aus einem Geschäft und einem Baumarkt in Ried gestohlen zu haben.

Gesamtwert von mehreren Tausend Euro

Bei der darauffolgenden Vernehmung auf der Polizeiinspektion Aurolzmünster bestritten die beiden weitere Ladendiebstähle. Aufgrund weiterer Verdachtsmomente wurden die Frauen ersucht, einer freiwilligen Nachschau an deren Wohnadresse zuzustimmen. Weil dies nicht geschah, ordnete die Staatsanwaltschaft Ried eine Hausdurchsuchung an. Bei der Durchsuchung von Wohnhaus und Nebengebäude fanden die Beamten eine Vielzahl an verschiedenen Gegenständen, wie Elektro- und Gartenwerkzeuge, Rasierklingen, Toilettenartikel, Uhren, Schreibwaren, Computerspiele und Zubehör, Bekleidung, Ledergeldbörsen und Rucksäcke. Insgesamt fanden die Polizisten etwa 1100 verschiedene Artikel im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die beiden Beschuldigten gaben schließlich zu, in den letzten eineinhalb Jahren gemeinsam im Zuge von täglichen Einkaufsfahrten in Kaufgeschäften, Baumärkten oder Schreibartikelgeschäften in den Bezirken Ried, Braunau, Vöcklabruck sowie in Deutschland, Diebstähle begangen zu haben. Die beiden Frauen werden angezeigt.