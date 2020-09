Was passiert, wenn man in Zeitungsbänden aus zwanzig Jahren – von 1950 bis 1970 – schmökert, den aufmerksamen Blick auf Kleinigkeiten richtet, nach Kuriositäten sucht und findet und sich daraufhin förmlich in der Lektüre verliert? Man erhält eine ganz spezielle Sichtweise auf eine Zeit, die das Phänomen des "Dorfwirtschaftswunders" hervorgebracht hat.