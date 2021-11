Über das Leben mit dem Biber

Der Thementag mit Biberbiologin Gundi Habenicht soll darüber informieren, wie ein Zusammenleben dennoch gelingen kann, was Biber "dürfen und was sie nicht dürfen" und wo sich Natur schwer regeln lässt: Am Vormittag des 16. November befassen sich Schulklassen mit diesen Themen, am Nachmittag findet eine Lehrer-Fortbildung und um 19.30 Uhr ein Publikumsvortrag bei freiem Zutritt für alle Interessierten statt.