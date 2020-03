Seit Lochen auch namensmäßig dem See sehr nahe gerückt ist, hat sich allerhand in der 3000-Seelen-Gemeinde getan. Die Grundstückspreise sind nach oben geklettert, unter 150 Euro pro Quadratmeter ist hier kaum noch was zu erwerben. Der Wohnungsbau wurde von der Gemeinde sehr forciert und der westliche Teil von Lochen nimmt allmählich Stadtcharakter an. Das bringt einerseits der Gemeindekasse Geld, andererseits platzen Kindergarten und Volksschule schön langsam aus den Nähten.