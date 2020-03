"Wir leben auf einem schönen Fleckchen Erde. Direkt im Europareservat, der Inn in Sichtweite, eine wunderschöne Landschaft", schwärmt Ingeborg Wimmer über "ihre" Gemeinde. Seit 20 Jahren versorgt sie die Leser der Rieder Volkszeitung mit den neuesten Infos aus Kirchdorf. Die gebürtige Wippenhamerin kam 1988 in die Gemeinde am Inn.