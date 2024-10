Mit Auto über Böschung gerutscht: Lenker (54) in Brünning leicht verletzt

Der Mann war auf der Brünninger Straße von Raab kommend in Richtung Andorf unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr er auf die dortige Leitschiene auf und schlitterte diese rund 60 Meter entlang, ehe er über eine abfallende Böschung rutschte und in einem Waldstück zum Stillstand kam.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 54-Jährige mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Der Unfallwagen wurde stark beschädigt. Ein Alkotest war laut Polizei verletzungsbedingt nicht möglich.

