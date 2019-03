Über besondere KTM-Bauprojekte und Mängel in der regionalen Infrastruktur

MATTIGHOFEN. Eröffnungstermin für die KTM-Motohall in Mattighofen ist nun fixiert: 9. Mai 2019.

KTM-Vorstandsvorsitzender Stefan Pierer an seinem Schreibtisch in Mattighofen Bild: Manfred Fesl

Motohall in Mattighofen, House of Brands und Wohnungen in Munderfing, E-Motorrad-Teststrecke in Schalchen – KTM baut weiterhin in der Region. Die Braunauer Warte traf den Vorstandsvorsitzenden Stefan Pierer zum Interview über die Pläne des Unternehmens – vor Ort und global.

Expandiert KTM noch weiter in der Region oder ist der Platz aus?

Pierer: Der Platz ist nicht aus. In Munderfing ist nicht mehr viel frei, vier, fünf Hektar, da geht schon noch was. In Mattighofen sind wir voll. In Schalchen planen wir eine Teststrecke für Elektromotorräder. Aber das Thema, das nicht nur uns, sondern alle zentraleuropäischen, erfolgreichen Firmen betrifft, ist das Personal-Recruiting, das ist mittlerweile extrem schwierig geworden. Deswegen bauen wir auch qualitativ hochwertige, erschwingliche Wohnungen in Höllersberg. Denn hier in der Region gibt’s höhere Mieten als in Wels. Ich werfe der Region vor, dass sie aus den Möglichkeiten nicht mehr macht.

Hotel gibt’s auch noch keins...

So viel zum Thema. Das würden wir allein ausfüllen. Ausnehmen möchte ich die Familie Weiß in Munderfing, die schätze ich sehr. Dort gibt’s immer Zimmer für uns, seit der Stunde null. Aber sonst... zum Schluss musst du dir selber ein Hotel bauen. Es ist schon traurig, dass hier im Mattigtal mit seiner Industrie, das zur Vorzeigeregion in Österreich geworden ist, keinen die notwendige Infrastruktur interessiert. Auch mit der Umfahrung geht wieder nichts weiter. Wenn sie wenigstens bis Mattighofen gebaut würde. Schalchen und Mattighofen sollten zu einer Gemeinde zusammengelegt werden, sind ja zusammengewachsen.

Gebaut hat KTM-Sportmotorcycles ja viel in den vergangenen Jahren. Die Motohall in Mattighofen und das House of Brands in Munderfing fallen besonders auf, auch durch die längere Bauzeit...

Eine Logistikhalle ist halt schneller gebaut als ein architektonisch sehr aufwändiges Gebäude wie die Motohall. Das ist eine Landmark, sicher eine der größten Einzelinvestitionen in der ganzen Region. Gut Ding braucht Weile. Qualität geht vor Zeit. Husch-pfusch ist nicht meins, da geht es letztlich um unsere Markenwelt, unser Zeichen der Verankerung in unserer Heimatgemeinde und das muss schon etwas Besonderes sein. "House of Brands" ist noch ein Arbeitstitel. Ob dieser neudeutsche Begriff für das Gebäude in Munderfing bleibt, wissen wir noch nicht. Natürlich kann man dort im Erdgeschoß die Produkte anschauen, aber in erster Linie zieht sich dort die Vertriebs-, Marketing- und Verkaufsinnendienst-Mannschaft zusammen, die sich nach außen richtet – von allen unseren Marken – KTM, Husqvarna, WP, drum House of Brands. Die Mitarbeiter sind jetzt versprengt in verschiedenen Gebäuden. Ein Teil sitzt hier in der Stallhofner Straße, ein Teil im Logistikzentrum. Das hat sich durch das Wachstum ergeben, wir sind ja schon wieder beengt, platzmäßig. Und wir brauchen auch mehr Schulungskapazitäten für unser Lehrlingsprogramm.

Die Motohall sollte ja eigentlich schon im April eröffnet werden...

Ja, gut, bei dem Wetter, da war es mit den Außenaktivitäten nicht so einfach. In den vergangenen Jahren waren die Winter mild, heuer hatten wir einen richtigen. Der 9. Mai ist der fixe Eröffnungstermin. Wir fangen aber schon im März mit innerbetrieblichen europäischen Händlerschulungen an, auch Meetings finden dort schon statt. Im April machen wir bereits auf, da dürfen alle KTM-Mitarbeiter – das sind ja auch 4000 – und alle Firmen, die hier gearbeitet haben, mit ihren Mitarbeitern kostenlos hinein. Da kann das Motohall-Team auch trainieren. Gastronomisch ist alles vorbereitet, die "garage" wird von der Motohall betrieben.

Wie wird, wie kann KTM noch wachsen?

Gebaut haben wir für die nächsten fünf Jahre genug, es reicht auch für unsere Wachstumspläne, auch in der Produktion. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bajaj in Indien sind wir in der Lage, jede Stückzahl zu produzieren, 100.000 mehr sind da kein Problem.

Lesen Sie mehr über die wirtschaftliche Entwicklung von KTM-Sportmotorcycles morgen, Freitag, in den OÖN, im Lokalteil Innviertler Nachrichten.

