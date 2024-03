U21 spielt heute in Ried

Ehe es für die Fußballer der österreichischen U21-Nationalmannschaft am kommenden Dienstag, 26. März, (18 Uhr, Innviertel-Arena, Ried) mit dem EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern richtig ernst wird, findet heute Abend ein Testspiel gegen Dänemark statt. Beginn in der Innviertel-Arena ist um 20.30 Uhr. "Dänemark gehört seit Jahren mit zu den stärksten U21-Mannschaften in Europa. Der Respekt ist groß, aber wir freuen uns auf das Spiel, weil es eine echte Herausforderung ist", sagt U21-Nationaltrainer Werner Gregoritsch. Bei den Österreichern steht mit Fabian Wohlmuth auch ein Spieler der SV Ried im Kader. Karten gibt es an der Abendkasse und online unter www.svried.at

