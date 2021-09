U21: Österreich spielt heute in der Josko-Arena

Die Österreicher setzen erneut auf den Heimstandort in der Josko-Arena in Ried. Sitzplatzkarten für dieses Spiel gibt es heute noch ab 16 Uhr bei der Kasse West. Laut OÖN-Informationen haben sich unter anderem Talentescouts von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und aus Genua für dieses Spiel angemeldet. Die Gruppensieger und der beste Zweite lösen das Ticket für die U21-Europameisterschaft 2023. Die übrigen Gruppenzweiten ermitteln in Playoff-Duellen die restlichen EM-Teilnehmer.