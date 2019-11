U21: Österreich empfängt heute in Ried den Kosovo

Im Kampf um ein Ticket für die U21-Europameisterschaft 2021, die in Slowenien und Ungarn ausgetragen wird, empfängt Österreich am heutigen Freitag in der Josko-Arena in Ried den Kosovo. Die Österreicher, bei denen der SV-Ried-Kicker Marco Grüll im Aufgebot steht, liegen nach vier Spielen mit neun Punkten auf dem zweiten Platz. Dahinter lauert der Kosovo mit sechs Punkten. Mit einem vollen Erfolg könnten die Österreicher den Vorsprung auf die Gäste ausbauen. Erstmals qualifizieren sich für die EM 2021 insgesamt 16 Nationen. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt, die verbleibenden Gruppenzweiten duellieren sich um die restlichen vier Startplätze.

Viele Beobachter im Stadion

Heute erwartet man in Ried rund 2000 Besucher. Darunter Scouts von mehr als 40 Vereinen, darunter Tottenham, Real Sociedad, Hoffenheim, SSC Neapel, Köln und Atalanta Bergamo. Karten für das Spiel (zwölf Euro, sechs Euro ermäßigt) gibt es bei der Abendkasse.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at