U21-Nationalteam: Rieds Grüll machte Werbung in eigener Sache

RIED. Seit der Salzburger Marco Grüll im Jänner 2019 von Regionalliga-Verein St. Johann im Pongau zur SV Guntamatic Ried wechselte, steigt der Marktwert des Offensivspielers. In der vergangenen Saison war der 22-Jährige maßgeblich für den Aufstieg der SVR in die Bundesliga mitverantwortlich. Durch sein Talent und seine Entwicklung hat sich Grüll in die Auslage gespielt, Vereine wie Rapid oder Red Bull Salzburg dürften Interesse bekundet haben.

Der Vertrag des Offensivspielers läuft im Sommer 2021 aus. Wie berichtet, deutet vieles darauf hin, dass Grüll die SV Ried bereits im Winter verlassen wird. Zumindest würde die SVR dann noch eine Ablöse für den Verkauf des Salzburgers erhalten.

Seinen Marktwert hat Grüll am Dienstagabend beim EM-U21-Qualifikationsspiel gegen Andorra in der Rieder Josko-Arena wohl weiter erhöht. Mit einem sehenswerten Volleyschuss erzielte Grüll das 2:0, den dritten Treffer der Österreicher durch Mönchengladbach-Legionär Hannes Wolf legte Grüll auf.

Das 4:0 gegen Andorra reichte für Österreichs Nationalmannschaft, bei dem mit Luca Meisl ein zweiter Ried-Spieler im Kader stand, aber nicht. Mit sechs Siegen und vier Niederlagen beendeten die Österreicher die Qualifikationsgruppe C auf dem zweiten Platz, für die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn reichte das aber nicht.

Neben der 2:3-Niederlage am vergangenen Freitag in der Türkei war für die Österreicher vor allem die 1:5-Blamage Anfang September in Ried gegen Albanien ausschlaggebend für das Scheitern.

Für Grüll und die SV Ried geht es am kommenden Sonntag daheim gegen Rapid in der Meisterschaft weiter. Der Rekordmeister aus Wien hatte im Herbst ebenfalls bereits ein Auge auf Grüll geworfen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at