U21-Nationalelf spielt zwei Mal in der Innviertel-Arena in Ried

Mit dem sensationellen 2:0-Sieg in Ried gegen Frankreich am 17. November wahrte die österreichische U21-Nationalmannschaft mit Trainer Werner Gregoritsch die Chance für die EM-Qualifikation. Am Dienstag, 26. März (18 Uhr, Innviertel-Arena), wollen die Österreicher mit einem Heimsieg gegen Zypern den Druck auf den Tabellenzweiten Slowenien weiter erhöhen. Schon diesen Freitag (20.30 Uhr) findet in Ried ein Testspiel gegen Dänemark statt. Karten für beide Partien gibt es in der Geschäftsstelle der SV Ried und online unter svried.at

