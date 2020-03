U21-Länderspiel: Gratis-Eintritt für Rieder Vereinsmitglieder

Gut läuft es bisher für das österreichische U21-Fußball-Nationalteam in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021, die in Ungarn und Slowenien stattfinden wird.

Die von Werner Gregoritsch trainierten Österreicher haben von den bisherigen fünf Qualifikationsspielen vier gewonnen. Lediglich gegen die starken Engländer waren die Österreicher chancenlos.

In den verbleibenden fünf Qualifikationsspielen wollen die Österreicher zumindest den zweiten Platz verteidigen. Damit wäre man mit Sicherheit für ein Playoff-Duell um einen Startplatz bei der EM qualifiziert. Der beste Gruppenzweite der neun Gruppen ist fix bei der Endrunde im kommenden Jahr dabei.

Drei Spiele in Ried

Die Österreicher werden die verbleibenden drei Heimspiele, wie berichtet, allesamt in der Josko-Arena in Ried austragen.

Am Montag, 30. März, kommt es in Ried um 18.30 Uhr zum Duell mit Andorra, in das die Österreicher als klarer Favorit gehen.

Unter dem Motto "Tag des Ehrenamts" laden die Stadtgemeinde Ried und die SVR alle Rieder Vereine als Dankeschön zu diesem Länderspiel ein.

Jeweils ein Funktionär eines Rieder Vereins kann sich in der Geschäftsstelle der SV Ried oder per Mail an office@svried.at melden. Im Sekretariat erhält man dann die Freikarten für die Vereinsmitglieder für das Spiel gegen Andorra. Die Aktion ist nur bis 23. März gültig. Pro Verein kann nur ein Funktionär Freikarten beantragen und abholen.

Die Spiele der österreichischen U21-Nationalmannschaft gegen Albanien und England finden Anfang September statt.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at