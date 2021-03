U-21-Nationalmannschaft spielt Euro-Qualifikation in Ried

Österreichs Fußball-U-21-Nationalmannschaft will sich unbedingt für die Europameisterschaft 2023 qualifizieren. Gelingen soll das in einer Gruppe mit Kroatien, Norwegen, Finnland, Aserbaidschan und Estland.

Die Qualifikationsrunde startet im Juni, alle drei Heimspiele in diesem Jahr wird das österreichische Nationalteam in der Josko-Arena in Ried austragen. Seit im November 2019 in Ried zu einem U-21-Spiel zwischen Österreich und dem Kosovo mehr als 3000 Fans kamen, ist der Österreichische Fußballbund vom Standort im Innviertel mehr als nur angetan. "Wir fühlen uns als Team in Ried sehr wohl. Die Vereinsverantwortlichen geben uns das Gefühl, dass sie unheimlich stolz darauf sind, die Heimspiele der U-21 ausrichten zu dürfen. Es kommt vom Verein und der Umgebung eine extrem positive Energie", sagt U-21-Teamchef Werner Gregoritsch. Die ganze Region sei im positiven Sinne "fußballverrückt", sagt Gregoritsch.

"Ried wird ein guter Boden"

Groß ist die Freude bei SV-Guntamatic-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. "Wir sind stolz, dass die Josko-Arena weiterhin die Heimstätte der U-21-Nationalmannschaft ist. Das fußballbegeisterte Innviertel wird sicher ein guter Boden für einen erfolgreichen Weg zur EM 2023 sein", sagt Wöllinger, der hofft, dass bis zum Auftakt der Qualifikationsspiele wieder Fans in den Stadien erlaubt sind.

Bis zum 30. März absolviert das U-21-Nationalteam einen Lehrgang in Spanien. Dort stehen zwei Freundschaftsspiele gegen Saudi-Arabien (27. März) und Polen (29. März) auf dem Programm.