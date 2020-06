TV1 Oberösterreich zeigt Heimspiel der SV Ried live

Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga muss die SV Guntamatic Ried leider auf die Unterstützung der Fans verzichten. Am kommenden Freitag gastieren die starken Young Violets in der Josko-Arena. Die Wiener haben aus den vergangenen sieben Spielen fünf Siege und zwei Unentschieden geholt.

Die wichtige Begegnung, die um 18.30 Uhr beginnt, wird live auf TV1 Oberösterreich übertragen. Eine Premiere, noch nie hat der Fernsehsender live ein Spiel der SV Ried gezeigt. "Für uns ist es etwas ganz Besonderes, dass wir als langjähriger Partner der SV Ried den Weg zum geplanten Aufstieg mit einem Livespiel begleiten dürfen", sagt TV1-Geschäftsführer Manfred Ettinger.

"Es zeigt einmal mehr, wie sehr unsere Partner uns unterstützen und mit vollem Einsatz hinter unserem Verein stehen", betont SV-Guntamatic-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl.