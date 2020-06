Mit rund 1200 Mitgliedern gehört der Turnverein Ried 1848 zu den größten in Österreich. Nach einer längeren, coronabedingten Pause geht der umfangreiche Kursbetrieb, wie auch bei anderen Turnvereinen, in dieser Woche wieder los. "Wir haben bereits am 18. Mai mit einigen Kursen auf unserer großen Wiese im Freien begonnen. Jetzt sind wir froh, dass wir, natürlich unter Einhaltung aller Auflagen und des Sicherheitsabstandes, wieder richtig loslegen können. Jeder freut sich schon sehr