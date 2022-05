Turn-Landesbewerb mit Innviertler Siegen

Das Innviertel brachte in den verschiedenen Altersklassen viele Sieger hervor: Patricia Prodan, Lukas Skripac, Silas Knör-Brandl und Jonas Pichler vom ÖTB Braunau, Magdalena Burgstaller vom ÖTB Mettmach-Neundling, Lea Rossdorfer vom ÖTB Taufkirchen, Sebastian Penzinger vom ÖTB Schärding und Elias Baumgartner vom ÖTB Ried siegten in der Basisstufe. Aus Innviertler Sicht in der "Oberstufe" siegreich waren Anna Baminger und Paulina Langbauer vom ÖTB Münzkirchen sowie Simon Lettner vom ÖTB Mettmach-Neundling.