Strahlender Sonnenschein und sintflutartiger Regen. Bei der 23. Auflage der Braunauer Radsporttage war alles dabei. Von Ersterem profitierten die 48 Nachwuchsradsportler, die an den diesjährigen Kinderrrennen teilgenommen haben. Einige davon waren so jung, dass sie mit ihren Laufrädern in Richtung Ziel strampelten. Wobei sich der Führende von seinen lautstark applaudierenden Eltern so ablenken ließ, dass er bei ihnen einen kurzen Einkehrschwung einlegte.