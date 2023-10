Tunrverein Ried feiert im "Haus der Bewegung" zwei Jubiläen

RIED. Es sind zwei Jubiläen, bei denen aber vor allem eines im Fokus steht: Bewegung. Am kommenden Samstag (ab 17 Uhr) feiert der Turnverein Ried nicht nur sein 175-jähriges Jubiläum, sondern auch den 100. Geburtstag der Jahnturnhalle in Ried. Anlässlich dieses Jubiläumsjahres präsentieren die Turner eine sehenswerte Ausstellung über den Verein und dessen Entwicklung in seiner jahrzehntelangen Geschichte. Gezeigt werden unter anderem bisher unveröffentlichte Fotosammlungen von Vereinsmitgliedern und aus dem Vereinsarchiv.

Die begehbare Ausstellung gewährt einen exklusiven Einblick in das lange Vereinsleben der Rieder Turner. Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch mit Mitgliedern des Vereins und Vertretern aus Politik und Verband statt. Diskutiert werden gesellschaftliche Themen wie das Ehrenamt, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Herausforderungen für Vereine in der heutigen Zeit. Und natürlich kommt auch das Sportliche nicht zu kurz: Die Turnerjugend wird mit einer Leistungsschau ihr Können unter Beweis stellen.

Neben den TV-Mitgliedern sind auch interessierte Besucher herzlich eingeladen. "Wir sehen uns mitten in der Rieder Gesellschaft verankert und somit auch als wichtigen Grundpfeiler der Sportstadt Ried", sagt Obmann Maximilian Wiesner-Zechmeister. "In unserem Verein findet jeder unabhängig von Geschlecht, Alter oder sportlichem Können die Möglichkeit, sich zu bewegen. Und das seit nunmehr 175 Jahren."

Turnen: "Eine ideal Sportart für Kinder und Jugendliche", sagt TV-Ried-Obmann Maximilian Wiesner-Zechmeister. Bild: TV Ried

Mehrmals in der Woche bietet der Verein vom Kleinkinderturnen über Turnstunden für Kinder und Jugendliche bis hin zu beliebten Kursprogrammen für Erwachsene verschiedene sportliche Angebote.

Die sportliche Heimat des TV Ried ist seit einem Jahrhundert die Jahnturnhalle. Das altehrwürdige Gebäude in der Innenstadt sei "wahrlich ein Haus der Bewegung", sagt Wiesner-Zechmeister. Mit Leben wird es von den zahlreichen ehrenamtlichen Mitgliedern des TV Ried gefüllt. "Unser Leistungsangebot, die sportlichen Erfolge und auch unser Vereinsareal mit der kürzlich sanierten Halle – all das würde sich nicht so präsentieren, wenn unsere Mitglieder nicht Jahr für Jahr hunderte Stunden in ihr Herzensprojekt Turnverein investieren würden", erklärt der TV-Obmann.

Ausgezeichnetes Angebot

Eine Investition, die sich auszahlt: Seit 2015 ist der ÖTB-Bundesjugendwimpel, die höchste Wandertrophäe des Verbandes, in den Händen der Rieder Turner. In der jüngeren Vergangenheit stellt man auch bereits mehrmals den ÖTB-Bundesmeister. Zuletzt turnte sich beispielsweise Talent Elias Baumgartner in der Altersklasse 11 zum Vizebundesmeister. "Turnen ist wieder angesagt", sagt Wiesner-Zechmeister. In manchen Turnstunden habe man bereits die Kapazitätsgrenzen erreicht, bei den Burschen im Alter von sechs bis 14 Jahren sei aber noch Luft nach oben. "Turnen als Breitensport ist die ideale Sportart für Kinder und Jugendliche. Hier werden Kraft, Ausdauer und Koordination im Zusammenspiel gleichermaßen gefordert. Diese drei Faktoren sind unersetzlich für eine gesunde Entwicklung im Kindesalter", stellt der Obmann klar.

Ein Beleg für die hohe Qualität des Rieder Turnangebots ist unter anderem das Gütesiegel für Turnvereine, das vom Verband "Turnsport Austria" jährlich verliehen wird und mit dem der TV Ried seit 23 Jahren in Folge ausgezeichnet wurde. Das und vieles mehr will der Turnverein am Samstag in "seiner" Jahnturnhalle ordentlich feiern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer