Tumult in Ried: Polizei sucht Zeugen

Großeinsatz der Polizei in Ried am 15. Juli

Viel Staub wirbelten die abendlichen Vorfälle in der Rieder Innenstadt am Samstag, 15. Juli, auf. In der Nähe des Einkaufszentrums Weberzeile fiel ein Schuss aus einer Schreckschusspistole, die Situation war zu Beginn unübersichtlich. Dem Vorfall dürfte ein Streit zwischen zwei Gruppen vorangegangen sein, die OÖN haben berichtet.

Verlängerung der U-Haft

Drei Personen wurden von der Polizei festgenommen, über zwei junge Männer – 21 und 18 Jahre alt – wurde sogar Untersuchungshaft verhängt. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem zahlreiche einschlägige Vorstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Raub. "Die Untersuchungshaft wurde verlängert, der Abschlussbericht ist noch nicht fertig", sagte Alois Ebner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ried, gestern auf Anfrage der OÖN.

Zeugenaufruf der Polizei

Von der Polizei gibt es einen Zeugenaufruf für Personen, die sich zur Tatzeit am 15. Juli gegen 20.45 Uhr vor der Weberzeile aufgehalten haben.

"Die Polizeiinspektion Ried ermittelt auf Hochtouren und sucht Augenzeugen, die sich im Bereich der Schussabgabe aufhielten und über den Tathergang oder die Täterschaft zweckdienliche Hinweise geben können", heißt es in einer Aussendung der Polizei. Hinweisgeber werden ersucht, sich telefonisch unter 059133/4240100 zu melden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.